Stoltenberg bleibt für weitere zwei Jahre Nato-Generalsekretär

Berlin (Reuters) - Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg bleibt weitere zwei Jahre an der Spitze des westlichen Militärbündnisses.

NATO Secretary-General Jens Stoltenberg attends a NATO foreign ministers meeting at the Alliance headquarters in Brussels, Belgium, December 6, 2017. REUTERS/Francois Lenoir

Die Mitglieder der Allianz verständigten sich am Dienstag in Brüssel darauf, seine Amtszeit bis 2020 zu verlängern. “Die Bündnis-Partner gratulieren dem Generalsekretär”, erklärte die Nato. “Sie haben volles Vertrauen in seine Fähigkeit, die Anpassung der Nato an die Sicherheitsherausforderungen des 21. Jahrhunderts weiter voranzutreiben.”

Deutschland hatte sich für die Verlängerung von Stoltenbergs Amtszeit eingesetzt, die regulär im kommenden Jahr ausgelaufen wäre. Der Norweger hatte seinen Posten 2014 in einer schwierigen Zeit für das Bündnis übernommen. In sein erstes Amtsjahr fällt der Beginn der Ukraine-Krise, die drastische Verschlechterung der Beziehungen zu Russland und in der Folge die Rückbesinnung der Allianz auf die Bündnisverteidigung, nachdem in den Jahrzehnten zuvor Auslandseinsätze die Agenda bestimmt hatten.