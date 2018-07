Außenminister Maas - Sind kein Gefangener Russlands

Brüssel (Reuters) - Bundesaußenminister Heiko Maas stellt sich gegen den Vorwurf von US-Präsident Donald Trump, Deutschland stehe unter der Kontrolle Russlands.

German Foreign Minister Heiko Maas arrives for a meeting in Vienna, Austria July 6, 2018. REUTERS/Leonhard Foeger

“Wir sind keine Gefangenen, weder von Russland noch von den USA”, sagte Maas am Rande des Nato-Gipfels in Brüssel am Mittwoch. Vielmehr sei die Bundesrepublik einer der “Garanten der freien Welt”. Trump löste zuvor einen Eklat aus mit der Anschuldigung, Deutschland sei wegen der Gas- und Öl-Lieferungen abhängig und werde von Moskau gelenkt. “Deutschland ist ein Gefangener Russlands”, sagte er.