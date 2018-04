Airbus - Auslieferungen verschieben sich zum Jahresende

(Reuters) - Der scheidende Airbus-Chef Tom Enders rechnet wegen Triebwerksproblemen mit einer Verschiebung der Flugzeug-Auslieferungen Richtung Jahresende.

Airbus Chief Executive Tom Enders waits to visit final assembly line at Airbus headquarters in Blagnac near Toulouse, France March 21, 2018. REUTERS/Regis Duvignau

Bei den Triebwerks-Zulieferern Pratt & Whitney und CFM sei die Lage angespannt, sagte Enders am Mittwoch auf der Hauptversammlung in Amsterdam. “Wir sind ziemlich zuversichtlich, dass sie ihre Ziele erfüllen können, aber das wird kein Spaziergang im Park.” Airbus halte an seinem Ziel fest, in diesem Jahr rund 800 Flugzeuge auszuliefern.

Die beiden Zulieferer waren wegen technischer Schwierigkeiten mit der Turbinen-Auslieferung in Verzug geraten. Airbus hatte deshalb Branchenkreisen zufolge auch Pläne zur Überarbeitung des Kurz- und Mittelstreckenfliegers A320 neo auf Eis gelegt.

Unterdessen kündigte einer der wichtigsten Kunden von Airbus eine Aufstockung seiner Bestellungen für dessen größten Flieger A380 an. Die arabische Fluggesellschaft Emirates erklärte am Mittwoch, sie werde die Kaufoptionen für 16 weitere A380-Maschinen in Anspruch nehmen. “Wir werden sie eher früher als später ausüben”, sagte Emirates-Präsident Tim Clark in Hamburg. Emirates hatte erst im Januar vorläufig 20 Exemplare dieses Typs bestellt und damit dessen Fortbestand im Airbus-Programm für ein weiteres Jahrzehnt gesichert.

Airbus-Verwaltungsratschef Denis Ranque bekräftigte auf der Hauptversammlung, er wolle bis zum Jahresende Enders’ Nachfolge regeln. Konzernchef Enders, der in einer Korruptionsaffäre bei Airbus unter Druck geraten war, lässt seinen im April 2019 endenden Vertrag auslaufen und verzichtet auf eine dritte Amtszeit.