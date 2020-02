Briefbomben in Niederlanden explodiert - Keine Verletzten

Amsterdam (Reuters) - In den Niederlanden sind am Mittwoch nach Polizeiangaben mutmaßlich zwei Briefbomben explodiert.

Niemand sei verletzt worden. Eine Detonation ereignete sich laut Polizei in der Poststelle eines Bürogebäudes in Amsterdam, die zweite in einem Unternehmen in Kerkrade, das Postsendungen sortiert. Weitere Details wurden zunächst nicht genannt.

Seit Anfang Januar ermittelt die niederländische Polizei wegen einer ganzen Reihe von Briefbomben, die vermutlich von derselben Person verschickt wurden. Frühere Ziele waren unter anderem ein Hotel, eine Tankstelle, eine Garage sowie das Büro eines Immobilienmaklers.