Niederländischer Außenminister gesteht Lüge über Putin ein

Amsterdam (Reuters) - Der niederländische Außenminister Halbe Zijlstra hat am Montag eingeräumt, dass er über angeblich selbst gehörte Pläne des russischen Präsidenten Wladimir Putin für ein Groß-Russland gelogen habe.

Während des Wahlkampfes vor zwei Jahren sagte Zijlstra, er sei 2006 auf dem Landsitz Putins gewesen und habe selbst gehört, wie der russische Präsident über Pläne für ein Groß-Russland gesprochen habe. “Ich konnte klar Putins Antwort auf die Frage hören, was er als Groß-Russland betrachtet”, sagte Zijlstra auf einem Treffen seiner Volkspartei für Freiheit und Demokratie. “Er (Putin) sagte, das schließt Russland, Weißrussland, die Ukraine und die baltischen Staaten ein, und es wäre auch schön, Kasachstan zu kriegen”, erklärte Zijlstra damals.

Am Montag räumte er nun ein, dass er gar nicht bei dem Treffen auf Putins Landsitz dabei war. Er habe die Äußerungen Putins nur aus zweiter Hand. Am Mittwoch ist ein Treffen Zijlstras mit seinem russischen Kollegen Sergej Lawrow geplant. Die Oppositionsparteien forderten eine Debatte über Zijlstras Position. Ministerpräsident Mark Rutte sagte aber, Zijlstra habe zwar einen “großen Fehler” gemacht, er bleibe aber ein vertrauenswürdiges Mitglied der Regierung und müsse nicht zurücktreten. Er sehe auch keine Verschlechterung in den Beziehungen zu Russland, sagte Rutte. Sie wüssten, dass der Inhalt der Geschichte wahr sei.