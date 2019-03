Mutmaßlicher Anschlag in Utrecht - Täter weiter auf der Flucht

Police are seen after a shooting in Utrecht, Netherlands, March 18, 2019. REUTERS/Piroschka van de Wouw

Utrecht (Reuters) - Bei einer Schießerei mit mutmaßlich extremistischem Hintergrund in der niederländischen Stadt Utrecht ist nach Polizeiangaben vermutlich ein Mensch getötet worden.

Mehrere weitere Menschen hätten Schussverletzungen erlitten. Der Schütze sei weiter auf der Flucht, erklärte der Chef der Anti-Terror-Behörde, Pieter-Jaap Aalbersberg, am Montag. Es seien an mehreren Orten in der Stadt Schüsse gefallen. Der Sender NOS berichtete, die Polizei habe ein Gebäude umstellt, in dem der Täter vermutet werde. Die Behörden hoben die Terrorwarnung auf die höchste Stufe an. Die Schulen in der Stadt wurden angewiesen, ihre Türen geschlossen zu halten. Die Polizei erhöhte die Sicherheitsvorkehrungen an Flughäfen, Moscheen und anderen kritischen Einrichtungen. Auch die Polizei in Nordhrein-Westfalen, das an die Niederlande grenzt, wurde alarmiert. “Alle Kreispolizeibehörden sind in die Fahndung nach dem Täter einbezogen”, sagte eine Sprecherin des Innenministeriums.

Am Vormittag waren nach Polizeiangaben mehrere Menschen durch Schüsse in einer Straßenbahn verletzt worden. Der Sender RTV Utrecht zitierte einen Zeugen mit den Worten, er habe eine Frau nach einer Auseinandersetzung am Boden liegen sehen. Mehrere Männer seien weggerannt. NOS berichtete, ein weißes Tuch sei über einen Körper nahe der betroffenen Tram gebreitet worden. Der Platz an der Straßenbahn-Haltestelle wurde nach Polizeiangaben abgesperrt. Rettungskräfte und Hubschrauber seien vor Ort.

Ministerpräsident Mark Rutte zeigte sich wegen des Vorfalls tief besorgt. Die Regierung werde zu Krisengesprächen zusammenkommen, kündigte er an. Einem Rundfunkbericht zufolge wurden die Sicherheitsvorkehrungen am Regierungssitz in Den Haag verstärkt. Auch der Anti-Terror-Koordinator habe ein Krisentreffen einberufen. Utrecht ist die viertgrößte Stadt der Niederlande und bekannt für seine pittoresken Kanäle und das Studentenleben. Verbrechen mit Schusswaffen sind in den Niederlanden sehr selten.