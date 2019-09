Britische Investoren vervierfachen Engagement in Niederlanden auf 80 Mrd Euro

A boat cruises on a canal in the center of Amsterdam, Netherlands January 29, 2019. Picture taken January 29, 2019. REUTERS/Yves Herman

Amsterdam (Reuters) - Die Niederlande profitieren erheblich vom nahenden EU-Austritt Großbritanniens.

Die britischen Investitionen in dem Land haben sich seit dem Brexit-Referendum 2016 auf 80 Milliarden Euro vervierfacht, wie die Statistikbehörde am Montag in Amsterdam mitteilte. Im vergangenen Jahr stiegen die Briten damit zum größten Investor in den Niederlanden auf. Nahezu 100 Unternehmen haben bereits oder werden noch Büros dort eröffnen. Weiter 325 Firmen erwägen dies nach Angaben der für das Standortmarketing zuständigen Netherlands Foreign Investment Agency.

Umgekehrt verliert das Vereinigte Königreich an Attraktivität für niederländische Investoren. Diese zogen im vergangenen Jahr wegen der Ungewissheit über den Brexit rund elf Milliarden Euro Kapital von der Insel ab. Der britische Premierminister Boris Johnson will die EU am 31. Oktober verlassen, notfalls auch ohne Scheidungsvertrag. Das Parlament will eine Verschiebung durchsetzen.

Die niederländische Wirtschaft ist derzeit gut in Schwung. Das Bruttoinlandsprodukt wuchs im zweiten Quartal mit 0,5 Prozent mehr als doppelt so kräftig wie das der Euro-Zone.