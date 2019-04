Ex-Nissan-Chef Ghosn erneut festgenommen

Former Nissan Motor Chairman Carlos Ghosn leaves his lawyer's office in Tokyo, Japan in this photo taken by Kyodo April 3, 2019. Picture taken on April 3, 2019. Mandatory credit Kyodo/via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. JAPAN OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN JAPAN,THIS IMAGE WAS PROCESSED BY REUTERS TO ENHANCE QUALITY, AN UNPROCESSED VERSION HAS BEEN PROVIDED SEPARATELY.

Tokio (Reuters) - Der abgesetzte Renault- und Nissan-Chef Carlos Ghosn ist am Donnerstag erneut festgenommen worden.

“Meine Festnahme heute Morgen ist ungeheuerlich und unbegründet”, ließ Ghosn über einen Sprecher per E-Mail mitteilen. Ghosns Anwalt Junichiro Hironaka nannte das Vorgehen der Ankläger “unangemessen”.

Der Sender NHK berichtete, die Staatsanwaltschaft werfe Ghosn schweren Vertrauensbruch vor, nachdem sie am Morgen seinen Wohnsitz in Tokio betreten und ihn gebeten habe, sich einer Befragung zu unterziehen. Mehr als zwölf Beamte seien hineingegangen. Später habe ein silberner Van das Gelände verlassen. “Nachdem ich fälschlicherweise 108 Tage im Gefängnis war, ist meine größte Hoffnung und mein größter Wunsch ein fairer Prozess”, schrieb Ghosn weiter. Ihm wird finanzielles Fehlverhalten und Untreue in seiner Zeit als Nissan-Chef vorgeworfen. Er soll seine Einkünfte zu niedrig angegeben haben. Der Manager weist die Vorwürfe zurück.

Am Mittwoch hatten japanische Tageszeitungen berichtet, dass die Ankläger eine weitere Anklageschrift gegen Ghosn vorbereiteten, die fragliche Zahlungen des Autobauers an einen Geschäftspartner in Oman betreffen. Ein Ghosn-Sprecher erklärte dazu, die über neun Jahre gezahlten 32 Millionen Dollar an einen Nissan-Händler in Oman seien nicht von Ghosn angewiesen worden. Ghosn kündigte über Twitter für die kommende Woche eine Pressekonferenz an. “Ich werde die Wahrheit sagen darüber, was hier passiert.”

Anfang März war er nach über 100 Tagen aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Er musste eine Kaution von umgerechnet acht Millionen Euro zahlen und zusichern, Kameras an den Ein- und Ausgängen seines Wohnsitzes einzurichten, kein Internet zu nutzen oder Textnachrichten zu senden und zu empfangen. Darüber hinaus darf er auch nicht mit den an seinem Fall beteiligten Parteien kommunizieren und den Computerzugang nur in der Kanzlei seines Anwalts nutzen.