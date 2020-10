Friedensnobelpreis für Welternährungsprogramm

Workers carry the aid provided by the World Food Programme (WFP) for distribution in Pissila, Burkina Faso January 24, 2020. Picture taken January 24, 2020. REUTERS/Anne Mimault

Oslo (Reuters) - Der Friedensnobelpreis 2020 geht an das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen.

Das teilte das norwegische Nobelpreiskomitee am Freitag in Oslo mit. Es begründete seine Entscheidung mit dem Kampf der UN-Organisation gegen den Hunger in der Welt. Dieser sei wichtig insbesondere in Zeiten der Corona-Pandemie. Hunger zu verhindern trage dazu bei, Stabilität und Frieden in der Welt zu schaffen. Ein Sprecher des Welternährungsprogramms sagte, dies sei ein “stolzer Moment”.

Der Friedensnobelpreis ist mit rund 1,1 Millionen Dollar dotiert und wird am 10. Dezember in Oslo verliehen - am Todestag des Stifters des Preises, Alfred Nobel.