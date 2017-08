In Deutschland wächst Sorge vor Nordkorea-Eskalation

Parliamentary faction leader of Germany's Social Democratic Party (SPD) Thomas Oppermann gestures during a session of the German lower house of parliament Bundestag in Berlin February 19, 2014.

Berlin (Reuters) - In Deutschland wächst die Sorge vor einer Eskalation des Nordkorea-Konflikts.

SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann warb deshalb am Donnerstag für eine Vermittlung der EU in der Krise zwischen Nordkorea und den USA. Die CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen und Jürgen Hardt forderten China auf, mehr für die Lösung der Krise zu tun. Zudem wächst auch in der Union die Kritik an US-Präsident Donald Trump. "Es ist angesichts der tatsächlich gestiegenen Bedrohung weder geschickt noch hilfreich, wenn sich US-Präsident Trump rhetorisch in die von Kim Jong Un provozierte Eskalationsspirale begibt", sagte Hardt, der außenpolitischer Sprecher der Union und Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung ist.

Nordkorea hatte zuvor die Drohung mit einem Angriff auf die US-Pazifikinsel Guam konkretisiert. Bis Mitte August solle der Einsatzplan stehen, um vier Mittelstreckenraketen vom Typ Hwasong-12 über Japan hinweg auf Guam abzufeuern, meldete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA.[nL5N1KW027] "Deutschland hat nur begrenzte Möglichkeiten, in diesen Konflikt direkt einzuwirken", räumte Oppermann ein. Die Europäische Union (EU) dagegen sei bereits als Mittler vorgeschlagen worden.

Zugleich verschärfte sich die Kritik an Trump. Der SPD-Fraktionschef gab nicht nur Nordkorea, sondern auch dem US-Präsidenten eine Mitverantwortung. "Diese Eskalation der Worte ist gefährlich - und das Vertrauen in Donald Trump, rationale, langfristig abgesicherte Entscheidungen zu treffen, ist begrenzt", warnte Oppermann. "Deshalb hoffe ich sehr, dass sich in den USA Kräfte wie Außenminister (Rex) Tillerson, die maßvollere Worte benutzen, durchsetzen." Röttgen, der Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses des Bundestages ist, sprach davon, dass Trump "Undenkbares" ausgesprochen habe, nämlich einen Atomangriff auf Nordkorea. Es sei "mit nichts zur rechtfertigen", dass sich Trump damit auf das Sprachniveau seines Gegenübers in Nordkorea begeben habe.

Gleichzeitig warf der CDU-Außenpolitiker Hardt den Sozialdemokraten aber vor, das Thema im Wahlkampf zu instrumentalisieren. "Teile von SPD und Linken versuchen, über die Irritationen um Trumps Amtsführung auch antiamerikanische Ressentiments zu bedienen", sagte der CDU-Politiker zu Reuters. Die Deutschen wüssten aber, dass Solidarität keine Einbahnstraße ist, auch nicht in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik, sagte er mit Blick auf die Oppermann-Kritik am Ziel der Nato-Staaten, bis 2024 zwei Prozent der Wirtschaftsleistung für Verteidigung auszugeben. Der SPD-Fraktionschef hatte der Union in der "Rheinischen Post" vorgeworfen, mit dem Zwei-Prozent-Ziel eine Verdoppelung der Rüstungsausgaben in wenigen Jahren anzustreben. "Wir halten das für den falschen Weg, und mit der SPD in der Regierung wird es das nicht geben", sagte er.