Nordkoreas Staatschef Kim - Dialog mit dem Süden stärken

Seoul (Reuters) - Nordkoreas Staatschef Kim Jong Un hat sich für eine Intensivierung des Dialogs mit dem Süden ausgesprochen.

Es sei wichtig, das “Klima der Versöhnung und den Dialog” zu stärken, zitierte die staatliche Nachrichtenagentur KCNA Kim am Dienstag. Der Machthaber äußerte sich nach einem Treffen mit der nordkoreanischen Delegation, die anlässlich der Olympischen Winterspiele drei Tage lang Südkorea besucht hatte. Kim habe “wichtige Anweisungen” gegeben, um die Atmosphäre der Versöhnung aufrecht zu erhalten. Einzelheiten nannte der KCNA-Bericht nicht.

Angesichts der innerkoreanischen Bemühungen um eine politische Entspannung zeigte sich auch US-Vizepräsident Mike Pence für Gespräche mit Nordkorea offen. Zwar werde der Druck auf das Land aufrechterhalten und weiter erhöht, so lange es keine Schritte zu einer atomaren Abrüstung gebe, sagte Pence der “Washington Post”. “Aber wenn man reden will, werden wir reden.” Die beiden koreanischen Staaten nutzen die Spiele für eine Annäherung. Nordkorea entsandte eine Delegation aus Politikern, Sportlern und Künstlern. Die Schwester von Machthaber Kim überbrachte dem Präsidenten Südkoreas, Moon Jae In, eine Einladung zu einem Staatsbesuch in Pjöngjang.