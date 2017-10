Südkorea fordert vom Norden nach Trump-Rede Verzicht auf Atomwaffen

Seoul/Tokio (Reuters) - Nach den scharfen Worten von US-Präsident Donald Trump gegen Nordkorea hat Südkorea von der Regierung in Pjöngjang erneut einen Verzicht auf Atomwaffen verlangt.

A South Korean soldier takes part in a combined arms collective training exercise in Pocheon, South Korea September 19, 2017. REUTERS/Kim Hong-Ji

Trumps Rede in der UN-Vollversammlung zeige die “harte und konkrete Haltung” der USA, erklärte das Präsidialamt in Seoul am Mittwoch. Nordkorea müsse mit harten Sanktionen und anderen Druckmitteln zur Aufgabe seines Atom- und Raketenprogramms bewegt werden. Präsident Moon Jae In will Trump noch am Mittwoch in New York treffen.

Der US-Präsident hatte Nordkorea am Dienstag mit einer völligen Zerstörung gedroht, sollte das isolierte Land die USA bedrohen. Über Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un sagte er: “Der Raketenmann ist auf einer Selbstmordmission für sich selbst und sein Regime.” Westliche Verbündete wie Frankreich oder Deutschland forderten dagegen erneut eine friedliche Lösung.

Japan, das ebenfalls immer wieder von Nordkorea bedroht wird, begrüßte dagegen den Ansatz Trumps. Die internationale Gemeinschaft müsse unter Einbeziehung von China und Russland zusammenarbeiten, um den Druck auf Nordkorea zu erhöhen. China reagierte zunächst nicht direkt auf die Rede. Das Außenministerium bekräftigte, der Konflikt müsse friedlich und auf diplomatischem Weg gelöst werden. China ist der einzige wichtige Verbündete der nordkoreanischen Regierung. Die Führung in Peking hatte allerdings angesichts der Atom- und Raketentests zuletzt zunehmend Enttäuschung über die Haltung Nordkoreas durchblicken lassen und verschärften Sanktionen zugestimmt.

Reporter: Christine Kim und Kaori Kaneko