USA wollen Druck auf Nordkorea weiter erhöhen - Olympia beginnt

Incheon (Reuters) - Kurz vor Eröffnung der Olympischen Winterspiele in Pyeongchang haben die USA bekräftigt, den Druck auf Nordkorea erhöhen zu wollen.

Vizepräsident Mike Pence sagte am Freitag, der südkoreanische Staatschef Moon Jae In stimme mit den USA überein, dass es weitere Sanktionen gegen den isolierten Staat geben müsse. Er äußerte sich nach dem Besuch eines Denkmals, mit dem 46 südkoreanische Matrosen geehrt werden. Sie wurden 2010 beim Untergang eines Kriegsschiffes getötet. Die Regierung in Seoul wirft Nordkorea vor, das Schiff mit einem Torpedo versenkt zu haben.

Die Olympischen Winterspiele beginnen an diesem Freitag im südkoreanischen Pyeongchang. Dabei werden auch Gäste aus dem Norden erwartet, etwa die Schwester des Machthabers Kim Jong Un, Kim Yo Jong. Sie landete gemeinsam mit dem protokollarischen Staatsoberhaupt Kim Yong Nam im Süden. Die Delegation wurde am Flughafen Incheon vom südkoreanischen Wiedervereinigungsminister Cho Myong Gyon begrüßt und machte sich per Schnellzug auf den Weg nach Pyeongchang.

Wegen des international geächteten Raketen- und Atomprogrammes Nordkoreas hatten sich die Spannungen zwischen der Führung in Pjöngjang und den USA im vergangenen Jahr immer weiter erhöht. Der Besuch der hochrangigen Delegation bei den Winterspielen gilt als Entspannungssignal. So besucht mit Kims Schwester erstmals ein Mitglied der Herrscherfamilie überhaupt den Süden. Gespräche zwischen Vertretern der USA und Nordkoreas sind offenbar nicht geplant. Allerdings hat Pence die Möglichkeit eines Kontaktes offengelassen.