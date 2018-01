Trump droht Kim mit mächtigerem Atomwaffenknopf

Washington (Reuters) - Der verbale Schlagabtausch zwischen den USA und Nordkorea geht in die nächste Runde. Auch er habe einen Atomwaffenknopf, erklärte US-Präsident Donald Trump am Dienstag auf Twitter.

U.S. President Donald Trump burns incense at the National Cemetery in Seoul, South Korea, November 8, 2017. REUTERS/Kim Hong-Ji - RC190E055D70

Aber sein Knopf sei deutlich größer und mächtiger als der von Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un und er funktioniere. Kim hatte den USA in seiner Neujahrsansprache erneut mit Nordkoreas Atomwaffen gedroht und als Zeichen der Einsatzbereitschaft erklärt, auf seinem Schreibtisch stehe immer ein Atomknopf.[nL8N1OW092] Die Spannungen im Konflikt um Nordkoreas Raketen und Atomprogramm haben sich im vergangen Jahr verschärft. Die USA und die Regierung in Pjöngjang überzogen sich gegenseitig immer wieder mit Drohungen und Kriegsrethorik.

Kim schlug in seiner Neujahrsansprache aber auch moderatere Töne an und bot Südkorea einen Dialog zum Abbau der Spannungen an. Südkorea nahm am Dienstag das Gesprächsangebot an und schlug für ein erstes Treffen von Vertretern beider Seiten seit zwei Jahren den 9. Januar vor.[nL8N1OX1OT] Die USA reagierten zurückhaltend und warnten Nordkorea vor weiteren Raketentests.