Koreanische Staaten verhandeln am Donnerstag über Gipfeltreffen

Seoul (Reuters) - Vertreter der beiden koreanischen Staaten kommen nach Angaben der Regierung in Seoul am Donnerstag zu Gesprächen an der Grenze zusammen.

A man looks towards the North through a pair of a binoculars from a South Korean observatory near the truce village of Panmunjom, South Korea, March 30, 2016. REUTERS/Kim Hong-Ji

Bei dem Treffen werde das innerkoreanische Gipfeltreffen im April vorbereitet, erklärte das Wiedervereinigungsministerium am Samstag. Demnach finden die hochrangigen Gespräche am Donnerstag in der Ortschaft Panmunjom statt, wo in den 50er Jahren der Waffenstillstand nach dem Koreakrieg unterzeichnet wurde. Neben dem koreanischen Gipfel ist auch ein Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un geplant.

Der südkoreanische Präsident Moon Jae In hatte erklärt, Ziel der Treffen müsse sein, die nukleare Bedrohung auf der Halbinsel für immer zu beenden. Die diplomatischen Bemühungen nahmen vor den der Olympischen Winterspiele in Südkorea im Februar an Fahrt auf. Im vergangenen Jahr hatten sich Trump und Kim mit Beleidigungen überzogen und sich gegenseitig Vernichtung angedroht.