Österreich öffnet kleinere Geschäfte und Baumärkte

A police car passes closed shops in Vienna, Austria April 6, 2020. REUTERS/Leonhard Foeger

Wien (Reuters) - Österreich hat mit der Lockerung der Maßnahmen im Kampf gegen die Coronavirus-Epidemie begonnen.

Kleinere Geschäfte und Baumärkte würden nach Regierungsangaben am Dienstag wieder öffnen. “Wirtschaftlich wollen wir diese Krise so schnell wie möglich überwinden und um jeden Job in Österreich kämpfen”, sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz am Samstag. Vergangene Woche skizzierte er einen Stufenplan zur Wiedereröffnung von Teilen der Wirtschaft, beginnend ab heute mit kleineren Geschäften von bis zu 400 Quadratmetern, sowie Bau- und Gartenmärkten. Die Geschäfte unterliegen strengen Auflagen: die Zahl der Personen ist begrenzt, Kunden müssen Gesichtsmasken tragen und Abstandregelungen einhalten. Ab dem 1. Mai sollen dann Einkaufszentren, größere Geschäfte und Friseure folgen. Restaurants und Hotels könnten ab Mitte Mai schrittweise wieder öffnen, sagte Kurz.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) mahnte am Freitag zur Vorsicht: “Die Aufhebung von Beschränkungen könnte zu einem tödlichen Wiederaufleben führen”, ohne Österreich ausdrücklich zu erwähnen. “Ich bin mir einfach zu 100 Prozent sicher, dass wir das Richtige getan haben und das Richtige tun”, sagte Kurz in einem am Samstag veröffentlichten Interview mit der Zeitung “Kurier” und erklärte am selben Tag im ORF: “Wir sind noch nicht über den Berg. Die Gefahr ist immer noch unter uns.” Selbstisolation und “Social Distancing” seien weiterhin notwendig.

Österreich hatte bereits vor etwa vier Wochen Schulen, Bars, Theater, Restaurants, nicht-essentielle Geschäfte und andere Treffpunkte geschlossen und die Bürger angewiesen, nach Möglichkeit zu Hause zu bleiben und von dort aus zu arbeiten. Bislang sind in Österreich insgesamt 368 Menschen an den Folgen des Corona-Virus gestorben - deutlich weniger als einige größere europäische Länder pro Tag verzeichnen. Die Zahl der täglichen Neuinfektionen liegt im niedrigen einstelligen Bereich. Andere westeuropäische Länder lockern ebenfalls ihre Maßnahmen: Am Montag ließ Spanien die Arbeit im Bau- und verarbeitenden Gewerbe wieder aufnehmen, Dänemark öffnet ab Mittwoch die Schulen für Kinder von der ersten bis zur fünften Klasse sowie Kindertagesstätten.