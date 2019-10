Mindestens 65 Tote bei Brand in pakistanischem Zug

A fire burns a train carriage after a gas canister passengers were using to cook breakfast exploded, near the town of Rahim Yar Khan in the south of Punjab province, Pakistan October 31, 2019, in this still image take from video. REUTERS/Asghar Bhawalpuri/via REUTERS TV

Islamabad (Reuters) - In Pakistan sind bei einem Brand in einem Zug mindestens 65 Menschen getötet worden.

Weitere knapp 40 Menschen seien verletzt worden, viele hätten schwere Verbrennungen erlitten, teilte die Regierung am Donnerstag mit. Auslöser der Feuers sei die Explosion eines Gaskochers gewesen, mit dem Fahrgäste ihr Frühstück hätten zubereiten wollen. Das Feuer habe sich in dem fahrenden Zug dann rasant ausgebreitet, weil sich auch Petroleum entzündet habe, das viele Reisende bei sich gehabt hätten. Drei Waggons seien zerstört worden. Das Unglück ereignete sich in der Nähe der Stadt Rahim Yar Khan in der im Süden gelegenen Provinz Punjab. Der Zug war unterwegs von Karachi im Süden nach Rawalpindi in der Nähe der Hauptstadt Islamabad. Es ist das schwerste Zugunglück in Pakistan seit fast 15 Jahren.

Die meisten Menschen seien gestorben, als sie versucht hätten, sich mit einem Sprung aus dem Zug zu retten, teilte die Regierung mit. Einige Opfer seien bis zur Unkenntlichkeit verbrannt und könnten nur durch DNA-Tests identifiziert werden.

Mehrere Überlebende sagten in Medien allerdings auf die Frage nach der Brandursache, sie gingen von einem Kurzschluss in der Stromversorgung des Zuges aus. Das Eisenbahnnetz Pakistans stammt noch aus der Kolonialzeit. Es leidet unter mangelnder Modernisierung und schlechter Instandhaltung. Zugunglücke kommen immer wieder vor. Obwohl es verboten ist, schmuggeln Fahrgäste häufig kleine Kocher in den Zug, um sich auf den langen Fahrten zu versorgen.