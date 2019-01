Daimler baut Batteriefabrik in Polen

A Mercedes-Benz sign is seen reflected on a building in Warsaw, Poland July 6, 2017. REUTERS/Laszlo Balogh

Warschau (Reuters) - Daimler will in Polen künftig auch Batterien für Elektroautos bauen.

Am Standort in Jawor, wo demnächst bereits ein Motorenwerk mit rund 1000 Beschäftigten in Betrieb gehen soll, werde die Daimler-Tochter Mercedes-Benz Cars auch eine Batteriefabrik hochziehen, teilten die Stuttgarter am Dienstag mit. Mit der Erweiterung auf dem bestehenden Betriebsgelände entstünden dort rund 300 zusätzliche Arbeitsplätze. Daimler investiert weltweit mehr als eine Milliarde Euro in einen globalen Produktionsverbund für Batterien. Aktuell gibt es weltweit acht Fabriken an sechs Standorten, darunter einer in Kamenz in Sachsen.