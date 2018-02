Ghosn bleibt an der Spitze von Renault

Paris (Reuters) - Der langjährige Renault-Chef Carlos Ghosn soll an der Spitze des französischen Autobauers bleiben.

Der Verwaltungsrat beschloss auf einer Sitzung am Donnerstag eine Vertragsverlängerung von vier Jahren für den 63-Jährigen. Stellvertreter wird der bisherige Vorstand für Wettbewerbsfähigkeit, Thierry Bollore. Dieser solle später Ghosn beerben. Die französische Regierung hatte in dieser Woche erklärt, die Kandidatur Bollores zu unterstützen.

Renault hält 43,4 Prozent am japanischen Autobauer Nissan, der wiederum zu 34 Prozent an Mitsubishi Motors beteiligt ist. Ghosn steht an der Spitze aller drei Unternehmen. Die französische Regierung hatte sich vergeblich für eine Fusion von Renault und Nissan starkgemacht.