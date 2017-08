Paul Kagame bleibt für dritte Amtszeit Präsident Ruandas

Rwandan President Paul Kagame casts his vote in Kigali, Rwanda, August 4, 2017.

Kigali (Reuters) - Ruandas Präsident Paul Kagame ist mit überwältigender Mehrheit für eine dritte Amtszeit wiedergewählt worden.

Dem amtlichen Endergebnis vom Samstag zufolge kam der 59 Jahre alte frühere Tutsi-Milizenführer auf 98,63 Prozent der Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 96,42 Prozent in dem Land mit zwölf Millionen Einwohnern. Kagame kündigte in einer Fernsehansprache an, er wolle in den kommenden sieben Jahren seiner Amtszeit auf weiteres Wirtschaftswachstum in Ruanda hinarbeiten.

Kagame verschaffte sich international große Anerkennung, als er Ruanda nach dem Völkermord an den Tutsi rasch in den Frieden und einen wirtschaftlichen Aufschwung führte. Zuletzt nahm die Kritik an ihm allerdings zu. Seine Gegner werfen ihm weit verbreitete Menschenrechtsverletzungen, die Einschüchterung unabhängiger Medien und die Unterdrückung der Opposition vor. Während Kagames Herrschaft wurden mehrere ruandische Dissidenten nach ihrer Flucht ins Ausland unter ungeklärten Umständen getötet. Die Regierung bestreitet jegliche Verwicklung in die Taten.

1994 wurden beim Völkermord in Ruanda schätzungsweise 800.000 Tutsi und gemäßigte Hutus getötet. Kagame führte als Rebellenkommandeur Tutsi-Milizen in das zentralafrikanische Land, um den Genozid zu beenden.