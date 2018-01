Europa-Abgeordnete Dancila soll rumänische Regierung leiten

Bukarest (Reuters) - Die Europa-Abgeordnete Viorica Dancila soll nach dem Willen der regierenden Sozialdemokratischen Partei (PSD) neue Regierungschefin Rumäniens werden.

Die Parteiführung votierte am Dienstag einstimmig für die 54-Jährige, die als enge Vertraute von PSD-Chef Liviu Dragnea gilt. Ministerpräsidenten Mihai Tudose war am Montag nach einem innerparteilichen Streit zurückgetreten. Daraufhin beauftragte Präsident Klaus Iohannis vorübergehend Verteidigungsminister Mihai Fifor mit der Wahrnehmung der Amtsgeschäfte. Es müsse einen raschen Übergang zu einer neuen Regierung geben, um politische Unsicherheiten und Schaden für die Wirtschaft abzuwenden, sagte Iohannis bei der Ernennung des Sozialdemokraten. Die Partei will die Kandidatur Dancilas am Mittwoch formell einreichen. Ob Iohannis die Kandidatur annimmt oder weiter auf Fifor setzt und diesen dem Parlament zur Wahl vorschlägt, gilt als offen.

Tudose war erst seit Juni im Amt und ist bereits der zweite Regierungschef, der innerhalb weniger Monate nach seiner Ernennung zurücktrat. Streit innerhalb der Parteien sowie Korruptionsskandale belasten das politische Tagesgeschäft in Rumänien.