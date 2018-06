Tass - Anschlag in Südrussland vereitelt - Extremisten getötet

Moskau (Reuters) - Russische Terrorismusbekämpfer haben einem Medienbericht zufolge einen Anschlag im Süden des Landes vereitelt.

Zwei Extremisten seien getötet worden, die einen Angriff in der Kaukasus-Republik Inguschetien geplant hätten, meldete die Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf das Nationale Anti-Terror-Komitee am Freitag.

Die Sicherheitslage im Nordkaukasus ist seit Jahren angespannt. Am kommenden Donnerstag beginnt die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland. Zu den südlichsten Austragungsorten zählen Sotschi, Rostow am Don und Wolgograd, die alle mehrere Hundert Kilometer von Inguschetien entfernt liegen.