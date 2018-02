Moskau (Reuters) - Russlands Wirtschaft hat im vorigen Jahr in die Wachstumsspur zurückgefunden.

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte um 1,5 Prozent zu, wie das Statistikamt des Landes am Donnerstag in Moskau mitteilte. Experten hatten mit einem Plus von 1,7 Prozent gerechnet. 2016 war das BIP noch um 0,2 Prozent geschrumpft. Die Wirtschaft zwischen St. Petersburg und Wladiwostok steckt den Einbruch beim Ölpreis und die Sanktionen des Westens mittlerweile aber recht gut weg.