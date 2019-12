Russland weist deutsche Diplomaten aus

A general view shows the Russian embassy after Germany expelled two Russian diplomats in Berlin, Germany, December 4, 2019. REUTERS/Fabrizio Bensch

Moskau/Berlin (Reuters) - Russland weist im Zusammenhang mit dem mutmaßlichen Auftragsmord an einem Georgier in Berlin zwei deutsche Diplomaten aus.

Die beiden müssten innerhalb von sieben Tagen das Land verlassen, teilte das Außenministerium in Moskau am Donnerstag mit. Die russische Regierung reagiere damit auf ein ähnliches Vorgehen des Auswärtigen Amtes in Deutschland, das vorige Woche zwei russische Diplomaten zu unerwünschten Personen erklärt hatte. Deutschland wirft Russland vor, bei den Ermittlungen nicht ausreichend zu kooperieren. Die Bundesanwaltschaft sieht Anhaltspunkte dafür, dass der Mord an dem Georgier entweder im Auftrag staatlicher Stellen der Russischen Föderation oder der Autonomen Tschetschenischen Republik verübt wurde.

Die Bundesregierung nehme die Entscheidung “mit Bedauern zur Kenntnis”, sagte eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes. “Sie sendet das falsche Signal und ist ungerechtfertigt.” Die Bundesregierung halte sich “weitere Schritte in dieser Angelegenheit” im Lichte der Ermittlungen vor. Das russische Präsidialamt erklärte, die Ausweisung der deutschen Diplomaten sei eine unvermeidbare Standard-Reaktion auf das Vorgehen Deutschlands. Das Amt sprach zugleich die Hoffnung aus, dass die bilateralen Beziehungen dadurch nicht belastet würden.

Der deutsche Botschafter in Moskau war am Morgen ins Außenministerium einbestellt worden. Der mutmaßliche Auftragsmord in Berlin schlägt seit Wochen Wellen. Russland hat jeden Vorwurf einer Verwicklung zurückgewiesen. Der Georgier Tornike K. war im August im Berliner Tiergarten durch Schüsse in Kopf und Körper getötet worden. Kurz darauf wurde ein Verdächtiger festgenommen, als er versuchte, die mutmaßliche Tatwaffe in einen Fluss zu werfen. Der Mann sitzt in Deutschland in Untersuchungshaft. Der Getötete war im Tschetschenien-Krieg aufseiten anti-russischer Separatisten aktiv.