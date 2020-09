Russland fordert im Fall Nawalny von Deutschland Informationen ein

Russian opposition politician Alexei Navalny takes part in a rally to mark the 5th anniversary of opposition politician Boris Nemtsov's murder and to protest against proposed amendments to the country's constitution, in Moscow, Russia February 29, 2020. REUTERS/Shamil Zhumatov

Moskau (Reuters) - Im Fall des vergifteten Kreml-Kritikers Alexej Nawalny hat Russland die Bundesregierung aufgefordert, die medizinischen Befunde nach Moskau zu übermitteln.

Andernfalls seien Ermittlungen in dem Fall nicht möglich, erklärte das Außenministerium in Moskau am Mittwoch. Zugleich warf das Ministerium Deutschland vor, eine Aufklärung des Falls zu verschleppen.

Nawalny war am 20. August auf einem Inlandsflug in Sibirien kollabiert. Nach einer Notlandung wurde er zunächst in einer Klinik in Omsk behandelt, bevor er am 22. August nach Deutschland ausgeflogen und in die Berliner Charité verlegt wurde. Ein Speziallabor der Bundeswehr stellte im Anschluss fest, dass der Kritiker von Russlands Präsident Wladimir Putin “zweifelsfrei” mit einem chemischen Kampfstoff der Nowitschok-Gruppe vergiftet wurde. Die Bundesregierung hat von Russland infolge dessen Aufklärung des Falls gefordert. Russische Ärzte hatten erklärt, dass sie keine Hinweise auf eine Vergiftung Nawalnys gefunden hätten.