OPCW bestätigt britische Erkenntnisse zur Art des Giftes

Den Haag/London (Reuters) - Nach dem Giftanschlag auf den russischen Ex-Agenten Sergej Skripal hat die Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) britische Erkenntnisse “hinsichtlich des Typs der giftigen Chemikalie” bestätigt.

Salisbury District Hospital is seen after Yulia Skripal was discharged, in Salisbury, Britain, April 10, 2018. REUTERS/Peter Nicholls

Dies hätten Untersuchungen eigener Proben in vier Labors ergeben, teilte die OPCW am Donnerstag mit. Die Organisation nannte weder den Namen des eingesetzten Giftes noch die Herkunft. Der britische Außenminister Boris Johnson sagte, die Laborergebnisse bekräftigten, dass es sich um das Nervengift Nowitschok handle. “Es kann keinen Zweifel daran geben, was genutzt wurde, und es bleibt keine alternative Erklärung, wer verantwortlich ist - nur Russland hat Möglichkeiten, Motive und Erfahrungen.” Großbritannien forderte angesichts der Laborerkenntnisse für kommende Woche eine Sitzung des UN-Sicherheitsrats.

Die britische Premierministerin Theresa May hatte im März erklärt, Skripal und seine Tochter seien mit einer Substanz der Nowitschok-Gruppe vergiftet worden. Der Stoff wurde in den 70er und 80er Jahren in der Sowjetunion entwickelt. Russland hat nach eigener Darstellung mit dem Anschlag im südenglischen Salisbury nichts zu tun. Der Fall belastet die Beziehungen zwischen Russland und dem Westen schwer. Der Anschlag zeige, wie rücksichtslos Russland vorgehe und wie wenig sich der Kreml an internationale Regeln halte, sagte der Chef des britischen Geheimdienstes GCHQ, Jeremy Fleming.

Die Laborergebnisse, deren Details vertraulich sind, wiesen darauf hin, dass eine “sehr reine” Substanz zum Einsatz gekommen sei, erklärte die OPCW weiter. Sie sollen kommenden Mittwoch bei einem Sondertreffen der OPCW auf der Tagesordnung stehen. Unklar ist jedoch, wie die Organisation antworten wird. Sie war zuletzt wegen des diplomatischen Streits zwischen Russland und dem Westen gelähmt.

Die Tochter des Ex-Spions lehnte unterdessen Hilfsangebote der russischen Botschaft in London ab. Julia Skripal erklärte am Mittwochabend, ihr sei von der diplomatischen Vertretung freundlich jede Form der Unterstützung angeboten worden. “Zurzeit möchte ich ihre Dienste nicht in Anspruch nehmen”, hieß es in einer in ihrem Namen von der britischen Polizei verbreiteten Mitteilung. “Wenn ich meine Meinung ändere, weiß ich, wie ich sie kontaktieren kann.” Die russische Botschaft bezweifelte allerdings, dass die Erklärung von Skripal selbst verfasst worden sei.

Die 33-Jährige war am Montag aus dem Krankenhaus in der südenglischen Stadt Salisbury entlassen worden. Ihr Vater sei noch ernsthaft krank, erklärte sie weiter. Der frühere Oberst beim russischen Militärgeheimdienst lebt in Großbritannien. Er wurde 2004 in Russland verhaftet, weil er die Namen Dutzender Agenten an britische Dienste verraten hatte. 2010 kam er im Zuge eines Agentenaustauschs frei.