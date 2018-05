Zentralbank - Russische Wirtschaft wächst schwächer als erwartet

Moskau (Reuters) - Die russische Wirtschaft ist der Zentralbank des Landes zufolge zu Jahresbeginn geringer gewachsen als zunächst vorhergesagt.

A view shows the Russia's Central Bank headquarters in Moscow, Russia February 22, 2018. REUTERS/Sergei Karpukhin

Für das erste Quartal werde nun von einem Plus von 1,3 bis 1,5 Prozent zum Vorjahr ausgegangen, hieß es in einem am Montag veröffentlichten Dokument. Bislang waren 1,5 bis 1,8 Prozent erwartet worden. Grund sei unter anderem das kalte Wetter, das die Baubranche in Mitleidenschaft gezogen habe.

Für das zweite Quartal geht die Zentralbank von 1,0 bis 1,4 Prozent Wachstum aus. Allerdings fehlten bei dieser Berechnung noch die Auswirkungen der neuen US-Sanktionen, erklärte sie. Die Regierung in Washington hat die Maßnahmen mit einer russischen Einmischung in den Wahlkampf 2016 begründet. Experten zufolge droht Russland ein “Jahr der Flaute”.