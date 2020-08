Kreml-Kritiker Nawalny kämpft um sein Leben - Transport nach Berlin gestoppt

FILE PHOTO: Russian opposition leader Alexei Navalny pays respect to founder of Russia’s oldest human rights group and Sakharov Prize winner Lyudmila Alexeyeva in Moscow, Russia December 11, 2018. REUTERS/Maxim Shemetov

Omsk/Moskau/Berlin (Reuters) - Der in einer Klinik in Sibirien um sein Leben kämpfende Kreml-Kritiker Alexej Nawalny darf vorerst nicht zur medizinischen Behandlung nach Deutschland ausgeflogen werden.

Das Krankenhaus in der Stadt Omsk erklärte am Freitag, der 44-Jährige sei aktuell nicht transportfähig. Nawalnys Sprecherin Kira Jarmisch nannte die Entscheidung politisch motiviert und erklärte, die Klinik 2200 Kilometer östlich von Moskau sei schlecht ausgestattet. Nawalny war laut ihren Angaben am Donnerstag nach einem mutmaßlichen Giftanschlag ins Koma gefallen. Aus Nawalnys Team hieß es, mit dem Transport-Verbot wollten die russischen Behörden Zeit gewinnen, damit ein Gift-Nachweis im Körper unmöglich werde. Nach Angaben eines Arztes der Klinik wurden bei Nawalny keine Spuren von Gift gefunden.

Jarmisch sagte, die Ärzte hätten ihre Zusage, wonach Nawalny im Ausland behandelt werden könne, in letzter Minute wieder zurückgezogen. Das habe sicher politische Motive: “Diese Entscheidung wurde natürlich nicht von den Ärzten, sondern im Kreml getroffen.” Nawalny gehört zu den prominentesten Putin-Kritikern. In den vergangenen Jahren war er als Organisator von Protesten gegen die Regierung wiederholt in Haft. In der Nacht zum Freitag war laut “Bild” in Nürnberg ein Rettungsflugzeug gestartet, das Unterstützer Nawalnys organisiert hatten. Es landete am Vormittag in Omsk. Offenbar war geplant, Nawalny zur Behandlung in die Berliner Charite zu bringen.

Dem schob der ärztliche Leiter der Klinik in Omsk, Alexander Murachowski, aber einen Riegel vor. Der Zustand des 44-Jährigen müsse zunächst stabilisiert werden, erklärte er. Ihn jetzt auszufliegen, wäre lebensbedrohlich. Auch seien Spezialisten aus Moskau nach Omsk gebracht worden, die nicht schlechter als deren Kollegen in Europa seien. Darüber hinaus gebe es zahlreiche rechtliche Fragen, die vor einer Übergabe an europäische Ärzte geklärt werden müssten. Zur Frage, ob Nawalny vergiftet wurde, äußerte er sich nicht. Ein anderer Arzt, Anatoli Kalinichenko, sagte, die Mediziner kämpften um das Leben Nawalnys. Es gebe aber keine Gift-Spuren. Die Diagnose sei eindeutig, könne aber noch nicht veröffentlicht werden.

MERKEL UND MACRON FORDERN AUFKLÄRUNG

Nawalnys Team hatte indes unter Verweis auf Aussagen eines Polizisten erklärt, es sei eine hochgefährliche Substanz in Nawalnys Körper gefunden worden. Diese sei auch ein Risiko für Umstehende, die deshalb Schutzkleidung tragen müssten. Reuters konnte dies von unabhängiger Seite zunächst nicht klären. Nawalny sollte laut Jarmisch am Donnerstag eigentlich vom sibirischen Tomsk nach Moskau fliegen. Vor dem Abflug trank er dort in einem Cafe ein Glas Tee. Kurz nach dem Start sei ihm dann unwohl geworden und das Flugzeug habe wegen des medizinischen Notfalls in Omsk zwischenlanden müssen. Die Agentur Interfax hatte am Donnerstag berichtet, die Überwachungskameras in dem Cafe würden nun ausgewertet.

Die russische Regierung hat in der Vergangenheit wiederholt Vorwürfe zurückgewiesen, sie lasse unliebsame Personen mit Gift aus dem Weg schaffen. Diesen Verdacht hatte es unter anderem nach dem Tod des russischen Ex-Spions und Regierungskritikers Alexander Litwinenko gegeben, der 2006 in London an einer Vergiftung durch Polonium in seinem Tee starb. Auch der Angriff mit Nervengift auf den früheren Doppelagenten Sergej Skripal 2018 im britischen Salisbury gehört dazu.

Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatten sich am Donnerstag bestürzt über den Vorfall mit Nawalny gezeigt und Aufklärung gefordert. Beide boten eine Behandlung in ihren Ländern an.