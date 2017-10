Putin-Kritiker Nawalny wieder frei

Moskau (Reuters) - Nach Verbüßung einer 20-tägigen Haftstrafe ist der russische Oppositionsführer Alexej Nawalny am Sonntag wieder freigelassen worden.

Police officers watch supporters of Russian opposition leader Alexei Navalny during their rally in St. Petersburg, Russia October 7, 2017. REUTERS/Anton Vaganov

Kurz danach kündigte der Kritiker von Präsident Wladimir Putin in den sozialen Medien noch für den weiteren Tagesverlauf die Teilnahme an einem politischen Treffen in der Stadt Astrachan im Süden des Landes an. Nawalny war Ende September festgenommen und verurteilt worden, weil er mit Versammlungsaufrufen gegen das Gesetz verstoßen haben soll. Er hatte zu Protestkundgebungen in Moskau und anderen Städten an Putins 65. Geburtstag am 07. Oktober aufgerufen.

Nawalny will bei der Präsidentenwahl im kommenden Jahr kandidieren. Die Wahlkommission hat dies aber ausgeschlossen, weil er in einem Strafverfahren verurteilt wurde. Nawalny bezeichnete den Prozess und das Urteil als politisch motiviert. Es wird erwartet, dass Putin bei der Wahl erneut antritt.