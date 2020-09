Nato-Chef fordert von Russland Kooperation im Fall Nawalny

Brüssel/Berlin (Reuters) - Der Giftanschlag auf den russischen Oppositionspolitiker Alexej Nawalny ruft die Nato auf den Plan.

NATO Secretary General Jens Stoltenberg speak to reporters after meeting German Chancellor Angela Merkel at chancellery in Berlin, Germany August 27, 2020. Michael Kappeler/Pool via REUTERS

Generalsekretär Jens Stoltenberg erklärte am Freitag, das Militärbündnis fordere von Russland eine umfassende Zusammenarbeit mit internationalen, unabhängigen Ermittlern. “Jeder Einsatz chemischer Waffen zeigt eine völlige Respektlosigkeit gegenüber dem menschlichen Leben und ist ein inakzeptabler Bruch internationaler Normen und Regeln.” Eine internationale Antwort sei erforderlich. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sieht durch den Fall Nawalny das Verhältnis zu Russland belastet.

“Die Nato-Verbündeten sind sich einig, dass Russland ernste Fragen zu beantworten hat”, erklärte Stoltenberg nach Beratungen der Botschafter aus den Bündnisländern in Brüssel. Russland müsse Ermittlungen der Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) umfänglich unterstützen. Die Täter müssten vor Gericht gebracht werden. “Immer wieder haben wir erlebt, wie Oppositionspolitiker und Kritiker der russischen Führung angegriffen wurden und ihr Leben bedroht wurde. Einige wurden sogar getötet.”

Russland hat eine Verwicklung in einen Giftanschlag auf Nawalny ebenso zurückgewiesen wie in Angriffe auf andere Oppositionelle. Auch für den Anschlag auf den russischen Ex-Doppelagenten Sergej Skripal 2018 in Großbritannien weist die Moskauer Führung eine Verantwortung zurück. Skripal war mit einem chemischen Kampfstoff der sogenannten Nowitschok-Gruppe vergiftet worden. Am Mittwoch teilte die Bundesregierung mit, dass Nawalny mit demselben Wirkstoff vergiftet worden sei. Nawalny war vor rund zwei Wochen auf einem Flug innerhalb Russlands zusammengebrochen und wird inzwischen in der Berliner Charite behandelt.

STEINMEIER: NAWALNY SOLLTE ZUM SCHWEIGEN GEBRACHT WERDEN

“Die Ergebnisse der sorgfältigen Untersuchung bestätigen leider die schlimmsten Befürchtungen: Nawalny ist schwer vergiftet worden mit dem Ziel, ihn zum Schweigen zu bringen”, sagte Steinmeier dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die Bundesrepublik wolle keine Feindschaft mit Russland oder dem russischen Volk, aber Unrecht müsse klar benannt werden. “Und hier ist ein Verbrechen verübt worden, dessen Verantwortliche nur in Russland zu finden sein werden.” Dass “Oppositionelle und kritische Stimmen in Russland in Serie um ihre Gesundheit oder ihr Leben fürchten müssen, ist ohne Zweifel eine schwere Belastung für die Glaubwürdigkeit der russischen Führung und erschwert die Zusammenarbeit.” Die drängendsten Fragen richteten sich nun an die Regierung in Moskau.

Zuvor hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel die russische Regierung aufgefordert, sich zu erklären. Regierungssprecher Steffen Seibert wollte am Freitag nicht sagen, wann die EU- und Nato-Staaten über die geforderte russische Stellungnahme und mögliche weitere Schritte beraten.

Aus Moskau wurde zuletzt Gesprächsbereitschaft signalisiert: Im Dialog mit Deutschland solle herausgefunden werden, welche Substanz genau zu Nawalnys Erkrankung geführt habe, erklärte das Präsidialamt. Heimische Spezialisten prüften die Angelegenheit. Die russischen Ärzte, die Nawalny anfangs behandelt hätten, seien dabei viel transparenter vorgegangen als nun die deutschen Mediziner, kritisierte der Kreml. Russische Ärzte hatten zuvor erklärt, keine Hinweise auf eine Vergiftung gefunden zu haben.

Eine Sprecherin des Justizministeriums teilte mit, dass die Bundesregierung das russische Rechtshilfeersuchen zu den medizinischen Untersuchungen an die Justizbehörden des Landes Berlin weitergeleitet habe. Russland dringt auf umfassende Informationen, bevor es das weitere Vorgehen beschließt. Dennoch berichtete die russische Nachrichtenagentur RIA bereits, die Behörden gingen im Fall Nawalny einem Mordverdacht nach. Russlands zentrale Ermittlungsbehörde habe eine ihrer Vertretungen in Sibirien beauftragt, die Möglichkeit eines Mordanschlags auf den Regierungskritiker zu untersuchen.

Nawalny war auf einem Flug zusammengebrochen, den er in Sibirien angetreten hatte. Eine Sprecherin Nawalnys hatte kurz danach erklärt, man habe dem 44-Jährigen auf dem Abflughafen Gift in den Tee gemischt. Russlands Behörden haben bislang keine Strafermittlungen aufgenommen. Innenminister Wladimir Kolokolzew bekräftigte laut der Agentur Interfax am Freitag, es gebe keine Hinweise auf ein Verbrechen.