Putin stellt Russen Modernisierung des Landes in Aussicht

Moskau (Reuters) - Rund zwei Wochen vor der Präsidenten-Wahl in Russland verspricht Amtsinhaber Wladimir Putin den Russen eine spürbare Verbesserung der Infrastruktur und ihrer Lebensbedingungen.

“Wir sind bereit für den Durchbruch”, sagte Putin am Donnerstag in seiner jährlichen Ansprache vor dem Parlament. Die Investitionen in den Straßenbau müssten zumindest verdoppelt werden und auch für Häfen und Flughäfen müsse es mehr Geld geben. Daneben müsse der Lebensstandard angehoben werden. Dazu sollten die Ausgaben für die medizinische Versorgung steigen. Außerdem müssten die Löhne erhöht werden und die Renten stärker als die Inflation zulegen.

Mit Blick auf die Geldpolitik sagte Putin, es gebe in Russland Raum für Zinssenkungen. Er hoffe, dass die Notenbank mit der neuen Regierung zusammenarbeite, um das Wachstum des Landes zu unterstützen.

Die Russen sind am 18. März zur Präsidenten-Wahl aufgerufen, Es wird erwartet, dass Putin erneut gewählt wird. Er ist seit 2000 entweder Präsident oder Ministerpräsident des Landes.