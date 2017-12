Putin befiehlt Truppenabzug aus Syrien

Moskau (Reuters) - Russlands Präsident Wladimir Putin hat den Beginn des Abzugs der Streitkräfte seines Landes aus Syrien befohlen.

Russian President Vladimir Putin attends a news conference with Turkish President Tayyip Erdogan in Ankara, Turkey, December 11, 2017. REUTERS/Umit Bektas

Bei einem Besuch des russischen Luftwaffenstützpunkts Hmeimim in der syrischen Provinz Latakia sagte Putin am Montag, die russischen und syrischen Soldaten hätten eine der machtvollsten Gruppen des internationalen Terrorismus in etwas mehr als zwei Jahren vernichtet. Angesichts dessen habe er sich entschlossen, einen bedeutenden Teil des russischen Militärkontingents aus Syrien heimzuholen.

“Das Vaterland erwartet Sie”, rief Putin den Soldaten zu. Sowohl der Luftwaffenstützpunkt als auch die Marinebasis Tartus würden jedoch beibehalten. Sollten die Terroristen noch einmal ihr Haupt erheben, werde Russland ihnen einen neuen, noch stärkeren Schlag versetzen, drohte Putin in der im Fernsehen ausgestrahlten Rede.

Ein Sprecher des US-Verteidigungsministeriums äußerte sich skeptisch. “Russlands Äußerungen über einen Truppenabzug korrespondieren nicht oft mit tatsächlichen Truppenreduzierungen”, sagte er. Auf die “US-Prioritäten in Syrien” hätten die russischen Ankündigungen keinen Einfluss.

Bundesaußenminister Sigmar Gabriel warnte, noch sei die Syrien-Krise nicht vorbei. “Die anhaltenden Kampfhandlungen treffen viele Menschen mit unverminderter Härte, die humanitäre Lage ist nach wie vor dramatisch.” Dauerhafter Frieden sei militärisch nicht zu erreichen. Stabilität werde Syrien nur “in einer inklusiven, politischen Lösung finden können”. Er rief die Unterstützer von Syriens Präsident Baschar al-Assad, insbesondere Russland und den Iran, dazu auf, sich mit Nachdruck dafür einzusetzen, dass “das Regime” sich bei den internationalen Friedensbemühungen in Genf “endlich mit der Opposition an einen Tisch setzt, substanzielle Verhandlungen aufnimmt und den Weg zu einer nachhaltigen Lösung des Konflikts nicht länger blockiert”.

In einem Gespräch mit Assad auf dem Stützpunkt kündigte Putin nach Berichten russischer Nachrichtenagenturen an, er werde mit dem Iran und der Türkei daran arbeiten, einen politischen Friedensprozess in Gang zu bringen. Putin habe auch die Hoffnung geäußert, dass es möglich sein werde, einen syrischen Kongress für einen nationalen Dialog ins Leben zu rufen, meldeten die Agenturen. Dieses Projekt wird bereits seit einiger Zeit von Russland betrieben. Der Kongress mit Vertretern verschiedener gesellschaftlicher Gruppierungen soll eine neue Verfassung ausarbeiten sowie Parlaments- und Präsidentenwahlen vorbereiten.

Putin nutzte seinen Aufenthalt auch, um die Leistungen der russischen Soldaten zu würdigen. Die Aufgabe, bewaffnete Banditen in Syrien zu bekämpfen, sei zum größten Teil gelöst worden, “und zwar spektakulär gelöst”, sagte Putin und fügte hinzu: “Ich gratuliere Ihnen.”