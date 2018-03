Wahlkommission bestreitet ernste Verstöße bei Putins Wiederwahl

Moskau (Reuters) - Die russische Führung verwehrt sich gegen Kritik am Ablauf der Präsidentenwahl, die Amtsinhaber Wladimir Putin ein Rekordergebnis beschert hat.

Members of a local election commission count the votes during the presidential election at a polling station in St. Petersburg, Russia March 18, 2018. REUTERS/Anton Vaganov

Es habe keine ernsthaften Verstöße bei der Abstimmung gegeben, erklärte die staatliche Wahlkommission in Moskau am Montag. Es seien nur halb so viele Unregelmäßigkeiten registriert worden, wie bei der Wahl im Jahr 2012. Die Opposition hingegen monierte zahlreiche Manipulationsversuche. Putin war am Sonntag nach offiziellen Auszählungsergebnissen mit knapp 77 Prozent der Stimmen wiedergewählt worden. Es ist das bisher beste Ergebnis für den Kreml-Chef, der bereits seit rund 18 Jahren an der Macht ist.

Oppositionsvertreter sprachen von zahlreichen Unregelmäßigkeiten. So seien etwa Wähler in Bussen von Wahllokal zu Wahllokal gefahren worden, damit sie mehrmals ihre Stimme abgeben hätten können. Die auch als “Karussell” bekannte Methode war schon bei der vergangenen Wahl moniert worden. Es wurde damit gerechnet, dass Putins Widersacher Alexej Nawalny zu Protesten aufrufen würde. Ihm selbst war eine Kandidatur verweigert worden, nachdem er in einem von vielen als politisch motivierten Verfahren verurteilt worden war. Danach hatte er zu einem Boykott der Wahl aufgerufen und Anhänger als Beobachter in Wahllokale geschickt. Sie wollten noch am Montag ihren Bericht vorlegen.

Reuters-Reporter beobachteten zudem, dass viele Wähler Fotos mit ihren Stimmzetteln in Wahllokalen machten. Auf Nachfrage gaben sie an, sie müssten diese ihren Vorgesetzten als Beweis für die Teilnahme an der Wahl vorlegen. Der Nicht-Regierungsorganisation Golos zufolge lagen bereits vor der Wahl Beschwerden vor, wonach Druck auf Firmenbelegschaften, Staatsangestellte und Studenten ausgeübt wurde, zur Wahl zu gehen. Medien berichteten von Geldprämien und der Verlosung von Smartphones für Selfies mit angekreuztem Stimmzettel aus dem Wahllokal.

VON DER LEYEN - PUTIN IST SCHON LANGE KEIN PARTNER MEHR

Bundesaußenminister Heiko Maas kritisierte den Wahl-Ablauf. Das Ergebnis sei genauso wenig überraschend wie die Umstände der Abstimmung, sagte er vor einem EU-Außenministertreffen in Brüssel. “Von einem fairen politischen Wettbewerb kann sicher nicht in allen Punkten die Rede sein.” Die Tatsache, dass die Wahl auch auf dem völkerrechtswidrig annektierten Gebiet der Krim stattgefunden habe, sei nicht akzeptabel.

Regierungssprecher Steffen Seibert wollte sich nicht zu Berichten über Unregelmäßigkeiten äußern. Die Bundesregierung habe den Ausgang der Abstimmung “zur Kenntnis genommen”, sagte er. Bundeskanzlerin Angela Merkel werde Putin “sehr bald” in einem Telegramm gratulieren. Es werde dann auch über die Herausforderungen zu sprechen sein. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen sagte “Bild”, Putin sei “schon lange kein Partner mehr”. Was er mache, “ist permanente Provokation, Konflikte schüren und destabilisieren, indem er Krisen unterschwellig provoziert”.

Zu Putins ersten Gratulanten gehörte der chinesische Präsident Xi Jinping, dem das Parlament zuletzt den Weg für eine unbegrenzte Amtszeit ebnete. Mit seiner Wiederwahl könnte Putin die Geschicke des weltgrößten Landes bis 2024 bestimmen. Die Wahlbeteiligung am Sonntag lag offiziellen Angaben zufolge bei gut 67 Prozent und damit knapp unter der von der Präsidialverwaltung ausgegebenen Zielmarke von 70 Prozent, die Putin ein starkes Mandat für die vierte Amtszeit geben sollte.

Bei den Wählern punkten konnte Putin politischen Beobachtern zufolge insbesondere mit seinem außenpolitischen Kurs. Das im Westen oft als Störmanöver wahrgenommene Vorgehen wird von vielen Russen als Zeichen der Stärke gesehen. Der 65-Jährige inszeniert sich als starker Anführer, der Russland auf die Weltbühne zurückgeführt hat. Auch die diplomatische Krise mit Großbritannien wegen des Giftanschlags auf den russischen Spion Sergej Skripal hat seinem Ansehen in der Bevölkerung nicht geschadet.