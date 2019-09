Russische Zentralbank senkt Zinsen erneut und deutet weitere Lockerung an

A Russian flag flies over Russian Central Bank headquarters in Moscow, Russia December 3, 2018. REUTERS/Maxim Shemetov

Moskau (Reuters) - Die russische Notenbank hat erneut die Zinsen gesenkt und denkt bereits über weitere Schritte nach unten nach.

Die Währungshüter in Moskau kappten den geldpolitischen Schlüsselsatz am Freitag um einen Viertelpunkt auf 7,00 Prozent. Auf kommenden Sitzungen soll über weitere Lockerungen entschieden werden, falls sich die Verbraucherpreise wie von der Notenbank erwartet entwickeln. Diese hat Spielraum für eine lockerer Geldpolitik gewonnen, da die lange Zeit recht hohe Inflation zuletzt stark zurückgegangen ist. Die Teuerungsrate liegt aktuell bei 4,3 Prozent und damit nahe dem von der Zentralbank angestrebten Zielwert. Die Notenbank erwartet, dass die Inflation nahe 4 Prozent bleiben wird. Die nächste Zinssitzung steht am 25. Oktober an.