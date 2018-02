ANC will Ramaphosa als neuen Präsidenten Südafrikas

Johannesburg (Reuters) - Die südafrikanische Regierungspartei ANC hat die Abberufung von Staatspräsident Jacob Zuma beschlossen und will Parteichef Cyril Ramaphosa zu dessen Nachfolger machen.

ANC-Generalsekretär Acil Magashule sagte am Dienstag in Johannesburg, der Beschluss sei nach langer intensiver Debatte getroffen worden und unwiderruflich. Allerdings sei dem wegen Korruptionsvorwürfen umstrittenen Zuma keine Frist für die Amtsaufgabe gestellt worden. Zuma habe angeboten, in einem Zeitraum von drei bis sechs Monaten sein Amt aufzugeben. Gespräche zwischen der Parteiführung und Zuma dauerten an. Die Partei halte einen Abgang für dringlich.