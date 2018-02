ANC entscheidet über Zukunft von Südafrikas Präsident Zuma

Johannesburg (Reuters) - Die Spitze der südafrikanischen Regierungspartei ANC entscheidet am Montag über die Zukunft von Präsident Jacob Zuma.

Dies teilte Parteichef Cyril Ramaphosa mit, der den unter Korruptionsverdacht stehenden Zuma im Dezember an der Parteispitze abgelöst hatte. Der nationale Exekutivausschuss des ANC könnte den 75-jährigen Zuma auffordern, sein Präsidentenamt an Ramaphosa abzugeben. Offiziell läuft Zumas Amtszeit noch bis Mitte 2019. Bislang hat er sich nicht öffentlich dazu geäußert, ob er freiwillig zurücktreten wird. Zuma, der sein Amt 2009 übernahm, sieht sich seit langem Korruptionsvorwürfen ausgesetzt. [nL8N1PC2WL] Unter anderem geht es um ein milliardenschweres Waffengeschäft während seiner Zeit als Vizepräsident in den 90er Jahren.