Zuma lässt Rücktritt offen - Druck auf ihn steigt

Johannesburg (Reuters) - Südafrikas Präsident Jacob Zuma hat ungeachtet des Drucks aus seiner Partei und des Parlaments seinen Rücktritt offengelassen.

In einem etwa einstündigen Fernsehinterview kündigte er am Mittwoch an, im Laufe des Tages eine Erklärung abgeben zu wollen. Einer direkten Antwort auf die Frage nach einem Rücktritt wich er aus. Er bezeichnete das Verhalten des ANC als unfair und erklärte, er habe kein Unrecht begangen. Das Parlament zog für Donnerstag einen Mistrauensantrag gegen ihn vor, den auch seine Partei ANC mittragen will. Diese hatte am Dienstag seine Abberufung beschlossen.

Zuma wird Korruption vorgeworfen. Auch auf seine Verbündeten stieg am Mittwoch der Druck: Eine Eliteeinheit der Polizei ging in einem Großeinsatz gegen Vertraute des Präsidenten vor, denen ebenfalls Vergehen vorgeworfen werden.

Der seit 2009 amtierende Zuma sieht sich seit langem mit Korruptionsvorwürfen konfrontiert. Unter anderem geht es um ein milliardenschweres Rüstungsgeschäft während seiner Zeit als Vizepräsident in den 90er Jahren. Das ANC-Exekutivkomitee hatte zwar seine Abberufung beschlossen, ohne ihm aber eine Frist zu setzen. Parteichef Cyril Ramaphosa, der im November 2017 den Parteivorsitz von Zuma übernommen hatte, soll demnach neuer Präsident werden.

Der geplante Wechsel beflügelte am Mittwoch die südafrikanische Börse: Die Leitindizes in Johannesburg legten zu.[nL8N1Q45AY] In Zumas Amtszeit stagnierte die Wirtschaft der nach Nigeria zweitgrößten Volkswirtschaft des Kontinents.