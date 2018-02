Schwester des nordkoreanischen Machthabers Kim reist nach Südkorea

Seoul (Reuters) - Die Schwester des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un wird nach offiziellen südkoreanischen Angaben an der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele am Freitag teilnehmen.

Die Führung in Pjöngjang habe mitgeteilt, dass die 28-jährige Kim Yo Jong vom offiziellen Staatschef Kim Yong Nam sowie dem Vorsitzenden des Nationalen Sportausschusses, Choe Hwi, begleitet werde, teilte das Ministerium für Wiedervereinigung in Seoul am Mittwoch mit. Die Einbeziehung von Kim Yo Jong in die Delegation sei bedeutsam, denn sie sei nicht nur die Schwester des Machthabers, sondern auch ein ranghohes Mitglied der regierenden Arbeiterpartei.

Die Reise könnte zu Reibungen mit den USA führen, denn Kim Yo Jong wurde im vergangenen Jahr wegen Menschenrechtsverletzungen auf die US-Sanktionsliste gesetzt. Choe unterliegt im Rahmen der UN-Sanktionen einem Reiseverbot.

Kim Yo Jong ist Vizedirektorin der Parteiabteilung für Agitation und Propaganda, die für die Verbreitung der Parteiideologie durch Medien, Kunst und Kultur verantwortlich ist. Choe hatte früher für dieselbe Abteilung gearbeitet.

Am Mittwoch traf eine Gruppe von 280 Nordkoreanern im Süden ein, die die Sportler bei den Spielen anfeuern sollen. Zu ihnen gehören auch Journalisten, Funktionäre und Taekwondo-Sportler, die in einer Veranstaltung den Kampfsport vorstellen sollen. Die Gruppe sei mit einem Bus am Grenzübergang angekommen und von dort zum Olympiaort Pyeongchang weitergereist, teilte das Ministerium für Wiedervereinigung mit.