Moon - Nordkorea an schneller Abschaffung von A-Waffen interessiert

Seoul (Reuters) - Nach seiner Rückkehr aus Nordkorea hat der südkoreanische Präsident Moon Jae In Details seiner Gespräche mit Machthaber Kim Jong Un mitgeteilt.

South Korean President Moon Jae-in speaks during a news conference in Seoul, South Korea, September 20, 2018. REUTERS/Kim Hong-Ji?

Demnach will Kim eine schnelle und komplette Beseitigung der Atomwaffen. Außerdem sei er an einem raschen weiteren Treffen mit US-Präsident Donald Trump interessiert, um den Abrüstungsprozess zu beschleunigen, sagte Moon am Donnerstag in Seoul. Kim habe Südkorea dabei um Vermittlung gebeten. Kim wolle das Thema atomare Abrüstung schnell abschließen und sich auf die Entwicklung der Wirtschaft konzentrieren.

Moon sagte zudem, sein Ziel sei es, noch in diesem Jahr eine Erklärung zur Beendigung des Koreakrieges zu erreichen. Eine solche formelle Erklärung sei aber noch kein Friedenvertrag und bedeute auch nicht den Abzug aller ausländischen Truppen. Kim teile seine Ansicht über die angestrebte Erklärung, sagte Moon. Wenn eine völlige Beseitigung der Atomwaffen erreicht sei, könne es auch einen Friedenvertrag geben.