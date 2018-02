Nordkorea schickt Delegation zu Abschlussfeier der Olympischen Spiele

Seoul (Reuters) - Nordkorea entsendet eine hochrangige Delegation zur Abschlusszeremonie der Olympischen Spiele in Südkorea.

Sie werde vom Vize-Vorsitzenden des Zentralkommittees der Partei, Kim Yong Chol, geführt und bleibe drei Tage, teilte das südkoreanische Wiedervereinigungsministerium am Donnerstag mit. Geplant sei auch ein Treffen mit Südkoreas Präsident Moon Jae In, sagte ein Vertreter des Präsidialamts.

Kim Yong Chol steht auf einer Sanktionsliste der USA und Südkoreas. Dass er nun einreisen dürfe, diene dem Geist der Olympischen Spiele, hieß es aus Präsidialamtskreisen. Zeitgleich zum Besuch der Nordkoreaner will auch Ivanka Trump, die Tochter von US-Präsident Donald Trump, nach Südkorea kommen. Geplant sei ein Abendessen mit Moon. Ivanka Trump habe jedoch nicht vor, nordkoreanische Regierungsvertreter zu treffen, hieß es weiter. Zur Eröffnungsfeier der Spiele in Pyeongchang war US-Vizepräsident Mike Pence gereist. Ein Treffen mit der Schwester von Nordkoreas Staatschef Kim Jong Un wurde nach US-Angaben aber in letzter Minute von den Nordkoreaner abgesagt.