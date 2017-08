Zwölf Jahre Haft für Samsung-Strippenzieher Lee gefordert

Lee Jae-yong, vice chairman of Samsung Electronics Co., arrives for his trial at the Seoul Central District Court in Seoul, South Korea August 7, 2017.

Seoul (Reuters) - Die Korruptionsaffäre bei Samsung könnte für den Enkel des Firmengründers mit der längsten Haftstrafe enden, die jemals in Südkorea für einen Manager eines Groß-Konzerns ausgesprochen wurde.

Die Staatsanwaltschaft forderte am Montag zwölf Jahre Gefängnis für Jay Y. Lee, den Vize-Chairman des Smartphone-Herstellers und einflussreichsten Manager der Gruppe, die auch Halbleiter, Haushaltsgeräte und Fernseher produziert. Dem 49-Jährigen wird Bestechung vorgeworfen. Lee bestritt vor Gericht erneut jegliches Fehlverhalten. Das zuständige Gericht will am 25. August eine Entscheidung fällen.

Lee soll laut Anklage Schmiergeld in Millionenhöhe gezahlt haben, um die Zustimmung der Regierung zu einer wichtigen Fusion innerhalb der Samsung-Gruppe zu bekommen. Das Geld soll an Organisationen einer Freundin der mittlerweile abgesetzten Präsidentin Park Geun Hye gegangen sein. In seinen letzten Worten kämpfte Lee immer wieder mit den Tränen und unterbrach seine Rede mehrmals: Er habe nie jemanden um irgendetwas für die Firma gebeten oder für seinen eigenen Vorteil, auch die Staatsführung des Landes nicht.

Der Smartphone-Hersteller wollte sich nicht zu dem Fall äußern. Neben Lee wurden weitere Haftstrafen für andere frühere Manager des Konzerns gefordert.

Lee ist seit Februar in Gewahrsam. Hintergrund des Falls ist das Ringen um die Erbfolge in der Samsung-Gruppe. Diese wird von Lee geführt, seit sein Vater Lee Kun Hee 2014 durch einen Herzinfarkt außer Gefecht gesetzt wurde. Um die Macht der Familie zu festigen, hat der Enkel des Gründers einen Umbau in die Wege geleitet. Wichtiger Bestandteil war dabei die Firmenfusion innerhalb der Gruppe, die nun auf ihn zurückfällt.

Wirtschaftlich läuft es momentan rund für Samsung. Der anhaltende Boom bei Speicherchips hat dem Konzern im zweiten Quartal einen Rekordgewinn beschert. Trotz einer Delle im Smartphone-Geschäft schnellte das Betriebsergebnis um 73 Prozent auf umgerechnet 10,8 Milliarden Euro (14,1 Billionen Won) in die Höhe.