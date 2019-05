Minister - Drohnen-Anschlag auf Öl-Anlagen in Saudi-Arabien

A Saudi flag flutters atop Saudi Arabia's consulate in Istanbul, Turkey October 8, 2018. REUTERS/Murad Sezer

Dubai (Reuters) - In Saudi-Arabien sind der Regierung zufolge Anschläge auf Öl-Anlagen verübt worden.

Mit Sprengstoff beladene Drohnen hätten zwei Ölpumpstationen der Ost-West-Pipeline in der Nähe der Hauptstadt Riad getroffen, teilte Energieminister Chalid al-Falih über die staatliche Nachrichtenagentur SPA am Dienstag mit. Er sprach von einem Terrorakt und einem erneuten Versuch, die Sicherheit der weltweiten Ölversorgung zu untergraben. Erst am Montag hatte Saudi-Arabien vor dem Hintergrund wachsender Spannungen zwischen den USA und dem Iran Sabotageattacken auf heimische Öltanker gemeldet, die sich in Gewässern der Vereinigten Arabischen Emirate befanden.

Die Öl-Produktion und der Export seien von dem Drohnen-Anschlag nicht betroffen, erklärte der Minister. Allerdings habe der staatlich Energiekonzern Aramco das Ölpumpen in die Pipeline gestoppt, um den Schaden zu untersuchen und die Anlagen zu reparieren.

Die vom saudiarabischen Erzrivalen Iran unterstützten Huthi-Rebellen im benachbarten Jemen hatten laut ihrem TV-Sender Masirah zufolge Drohnen-Angriffe auf wichtige Anlagen in Saudi-Arabien gestartet. Im Bürgerkrieg Jemen kämpft seit Jahren eine von Saudi-Arabien angeführte Militärallianz gegen die Huthi-Rebellen.