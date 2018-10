Erdogan fordert Aufklärung über Auftraggeber für Mord an Khashoggi

Turkish President Tayyip Erdogan addresses members of parliament from his ruling AK Party (AKP) during a meeting at the Turkish parliament in Ankara, Turkey, October 23, 2018. REUTERS/Tumay Berkin

Istanbul (Reuters) - Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan fordert von Saudi-Arabien Aufklärung über die Auftraggeber am Mord an dem in Istanbul getöteten saudiarabischen Journalisten Jamal Khashoggi.

Zudem müsse offengelegt werden, wo sich seine Leiche befinde, sagte Erdogan am Freitag vor Abgeordneten seiner AK-Partei. Die Regierung in Riad müsse die Identität des “örtlichen Mitarbeiters” offenlegen, der den Leichnam nach der Tat übernommen habe. Die Türkei verfüge über mehr Informationen in dem Fall als sie bislang freigegeben habe. Am Sonntag werde sich der zuständige türkische Staatsanwalt mit seinem saudiarabischen Amtskollegen in Istanbul treffen.

Der in den USA lebende Khashoggi war am 2. Oktober in das Konsulat gegangen, um Hochzeitsunterlagen abzuholen. Dort wurde er nach Angaben der saudiarabischen Ermittler vorsätzlich getötet. Russland habe keine Zweifel an Erklärungen des saudischen Königs Salman und des Kronprinzen Mohammed bin Salman, wonach das Königshaus nichts mit dem Mord zu tun habe, sagte ein Sprecher des Präsidialamts.