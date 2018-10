Saudiarabisches Konsulat im Fall Chaschoggi erneut durchsucht

Ankara (Reuters) - Türkische Ermittler haben erneut das saudiarabische Konsulat in Istanbul durchsucht, wo der Journalist Dschamal Chaschoggi Anfang des Monats spurlos verschwand.

Turkish forensic officials arrive to the residence of Saudi Arabia's Consul General Mohammad al-Otaibi in Istanbul, Turkey October 17, 2018. REUTERS/Osman Orsal

Ein Reuters-Augenzeuge beobachtete am Donnerstag, wie Einsatzkräfte unter anderem den Garten des Anwesens und dort geparkte Fahrzeuge untersuchten. Zuvor war bereits die Residenz des saudiarabischen Konsuls in Istanbul durchsucht worden.

Die Türkei wirft Saudi-Arabien vor, Chaschoggi bei seinem Besuch im Konsulat am 2. Oktober getötet zu haben. Die regierungstreue türkische Zeitung “Yeni Safak” berichtete, dem Kritiker des saudischen Königshauses seien während eines Verhörs die Finger abgeschnitten worden. Später sei er enthauptet und seine Leiche zerstückelt worden. Saudi-Arabien bestreitet eine Tötung Chaschoggis.

US-Präsident Donald Trump nahm das Königshaus zunächst weiter in Schutz und forderte Belege für die türkische Darstellung. Er wollte sich noch am Donnerstag von US-Außenminister Mike Pompeo detailliert in der Sache unterrichten lassen. Pompeo war in den vergangenen Tagen zu Gesprächen mit Vertretern des Königshauses nach Saudi-Arabien und mit Präsident Tayyip Recep Erdogan in die Türkei gereist.

Das Verschwinden Chaschoggis hatte international Besorgnis ausgelöst. Zahlreiche führende Vertreter der westlichen Wirtschaft haben in den vergangenen Tagen ihre Teilnahme an einer internationalen Investorenkonferenz in Saudi-Arabien in der kommenden Woche abgesagt. Am Donnerstag sagte auch der französische Finanzminister Bruno Le Maire seine Teilnahme ab. Er begründete dies damit, dass “die Voraussetzungen nicht gut” seien.