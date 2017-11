Trump lobt Saudi-Arabiens Herrscher nach Verhaftungen von Prinzen

Washington (Reuters) - US-Präsident Donald Trump hat Saudi-Arabiens Vorgehen gegen zahlreiche Mitglieder der Königsfamilie, Minister und Investoren wegen angeblicher Korruption gelobt.

Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman attends the Future Investment Initiative conference in Riyadh, Saudi Arabia October 24, 2017. REUTERS/Hamad I Mohammed - RC1FDE27BEB0

Er habe “großes Vertrauen” in König Salman und Kronprinz Mohammed, schrieb Trump am Montag auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. “Sie wissen genau, was sie tun. Einige derjenigen, die sie scharf behandeln, haben ihr Land jahrelang ‘gemolken’.”

Mohammed hatte mehrere Prinzen und Spitzenpolitiker als Teil einer Anti-Korruptionskampagne festnehmen lassen. Mit dem Schritt festigte er seine Macht. Unter den Festgenommen soll auch Prinz Alwalid bin Talal sein, einer der bekanntesten Geschäftsmänner des Landes.