Soziales Netzwerk Asmallworld will an die Schweizer Börse

Zürich (Reuters) - Die Schweizer Börse erhält einen weiteren Neuzugang.

Das soziale Netzwerk Asmallworld mit Sitz in Zürich will ihre Aktien in den nächsten Wochen an der SIX listen lassen, wie die Gesellschaft am Dienstag mitteilte. Asmallworld benötige für die nächsten Wachstumsschritte derzeit keine zusätzlichen finanziellen Mittel und gebe deshalb keine neuen Aktien aus. Von der Notierung erhoffe sich die Firma aber mehr Visibilität und einen leichteren Zugang zu Kapital in der Zukunft. Hauptaktionärin sei die Schweizer Holdinggesellschaft ASW Capital AG mit einem Anteil von rund 60 Prozent. Asmallworld habe 28.000 Mitglieder. Zusätzlich zur Online-Plattform veranstaltet die Firma jährlich über 1000 Events , bei denen die Mitglieder ihr privates und berufliches Netzwerk erweitern könnten.