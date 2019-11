A Spanish flag flutters above the Madrid Stock Exchange, Spain, June 1, 2016. REUTERS/Juan Medina

Zürich (Reuters) - Die Schweizer Börse will die Börse in Madrid für 2,843 Milliarden Euro übernehmen.

Dafür biete die SIX 34 Euro je Aktie, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Das entspreche einem Aufschlag von gut einem Drittel im Vergleich zum jüngsten Schlusskurs. Die Schweizer Börse will den Kauf zum einen über bestehende Barreserven finanzieren. Zudem will das Unternehmen dafür den Kapitalmarkt anzapfen.