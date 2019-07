Zürich (Reuters) - Der Schweizer Cembra Money Bank erwirbt von der Aduno Holding die Firma Cashgate.

Der Kaufpreis für den Konsumkreditanbieter beträgt 277 Millionen Franken (249 Millionen Euro), teilte Cembra am Montag mit. Das Unternehmen stellte Synergien in Aussicht, die ab 2021 den Nettogewinn um 25 bis 30 Millionen Franken steigern sollen. Für das laufende Jahr stellte Cembra eine Dividende mindestens in Höhe der letzten Ausschüttung in Aussicht.