Clariant hat es mit Strategie-Anpassung nicht mehr eilig

Zürich (Reuters) - Der Schweizer Spezialchemiekonzern Clariant verschiebt angesichts des Wechsels unter den Großaktionären die erst kürzlich angekündigte Aktualisierung der Strategie.

“Clariant ist jetzt in einer komplett neuen Situation”, erklärte ein Sprecher am Freitag. Unter dem Druck des aktivistischen Investors White Tale hatte das Unternehmen den Anlegern im November versprochen, bis Anfang 2018 Maßnahmen zur Wertsteigerung der Gesellschaft wie Übernahmen, Veräußerungen, Kostensenkungen oder zusätzliche Ausschüttungen an die Aktionäre vorzustellen. Ende Januar übernahm dann aber das saudische Petrochemieunternehmen Saudi Basic Industries (Sabic) den 25-Prozent-Anteil von White Tale.

Dies habe die Ausgangslage verändert, sagte der Sprecher. “Der Clariant-Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung werden nun diese Situation mit Sabic besprechen.” Manager des Basler Konzerns hätten sich mit Vertretern von Sabic zwar bereits ausgetauscht, zu einem formellen strategischen Treffen sei es bisher aber nicht gekommen. Er ließ offen, wann sich Clariant zur neuen Strategie äußern werde. Der Konzern legt am Mittwoch die Jahreszahlen vor.