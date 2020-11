Credit Suisse stellt Wertberichtigung von 450 Millionen ein Aussicht

FILE PHOTO: The logo of Swiss bank Credit Suisse is seen at a branch office in Bern, Switzerland October 28, 2020. REUTERS/Arnd Wiegmann

Zürich (Reuters) - Die Credit Suisse nimmt eine Wertberichtigung auf ihre Beteiligung am Hedgefonds York Capital Management vor.

Die Höhe der Wertminderung werde im Rahmen des Jahresabschlusses geprüft, dürfte sich nach derzeitiger Schätzung aber auf rund 450 Millionen Dollar belaufen, wie die Schweizer Großbank am Dienstag mitteilte. Dieser Betrag werde in den Ergebnissen des vierten Quartals verbucht werden. Auslöser der Wertberichtigung sei ein Strategiewechsel von York. Die Gesellschaft werde sich auf Anlagen wie Private Equity und Kredite konzentrieren und das europäische Hedge-Fonds-Geschäft abwickeln. Das Asien-Geschäft dürfte im nächsten Jahr in einen neuen und separaten Hedge-Fonds ausgegliedert werden, an dem die Credit Suisse beteiligt sein werde.